Где в Туле не будет электричества 12 мая

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а,
- ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
- ул. 1-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.),
- ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11,
- ул. Шота Руставели, 1-17 (нечётн.), 1-а,
- ул. Вяземская, 8, 10,
- ул. Замочная, 1,
- ул. Сызранская, 11,
- ул. Железнодорожная, 45, 48,
- Промышленный пр-д, 34, 36, 38,
- ул. Токарева, 83,
- ул. Комсомольская, 191 к. 4,
- ул. Перекопская, 5-а, 7, 7-а, 8, 9, 10,
- ул. Демьянова, 22.