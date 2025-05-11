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Где в Туле не будет электричества 12 мая

Где в Туле не будет электричества 12 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а,
  • ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
  • ул. 1-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.),
  • ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11,
  • ул. Шота Руставели, 1-17 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Вяземская, 8, 10,
  • ул. Замочная, 1,
  • ул. Сызранская, 11,
  • ул. Железнодорожная, 45, 48,
  • Промышленный пр-д, 34, 36, 38,
  • ул. Токарева, 83,
  • ул. Комсомольская, 191 к. 4,
  • ул. Перекопская, 5-а, 7, 7-а, 8, 9, 10,
  • ул. Демьянова, 22.

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