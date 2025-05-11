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Более 500 любителей бега вышли на старт «Ясной Поляны Трейл»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Более 500 любителей бега вышли на старт «Ясной Поляны Трейл»

Соревнования состоялись в лыжероллерном центре «Веденино».

10 и 11 мая в Тулу приехали порядка 500 любителей бега из 20 регионов страны. Каждый участник смог найти себе забег по душе и проверить свои силы.

В рамках Ясной Поляны Трейл прошли детские старты, любительская эстафета, а также дистанции на 6, 15 и 30 км. Самому юному участнику забега 3 года, а самому опытному — 70 лет.

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В пресс-службе регионального правительства отметили, что проведение подобных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни и отвечает целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

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