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В тульском Параде Победы приняли участие автомобили из фильма «Место встречи изменить нельзя»

В тульском Параде Победы приняли участие автомобили из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Легендарные «Фердинанд» и «Студебекер» предоставил для парада «Мосфильм».

9 мая в военном параде в Туле приняли участие два автомобиля-раритета, бережно сохраненные автотранспортным цехом «Мосфильма» после съемок «Место встречи изменить нельзя». Автомобили сыграли свои роли в театрализованной части тульского парада. 

«Смотри, Шарапов, и не удивляйся! Чудо века! Самоходная машина, движется без помощи человека!» — помните? Это как раз про «Фердинанд».

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Вот тот самый «мосфильмовский» «Фердинанд», который под управлением Копытина помогал Глебу Жеглову и Володе Шарапову бороться с преступностью.

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Да и «Студебекер» сыграл свою роль в этом фильме: на этом автомобиле бандит Фокс уходил от погони. «Стреляй, Глеб Егорыч, уйдет ведь!». Кстати, трюк с падением в Яузу «Студебекера» получил несколько международных призов.

 

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