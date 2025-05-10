В тульском Параде Победы приняли участие автомобили из фильма «Место встречи изменить нельзя»

9 мая в военном параде в Туле приняли участие два автомобиля-раритета, бережно сохраненные автотранспортным цехом «Мосфильма» после съемок «Место встречи изменить нельзя». Автомобили сыграли свои роли в театрализованной части тульского парада.

«Смотри, Шарапов, и не удивляйся! Чудо века! Самоходная машина, движется без помощи человека!» — помните? Это как раз про «Фердинанд».

Вот тот самый «мосфильмовский» «Фердинанд», который под управлением Копытина помогал Глебу Жеглову и Володе Шарапову бороться с преступностью.

Да и «Студебекер» сыграл свою роль в этом фильме: на этом автомобиле бандит Фокс уходил от погони. «Стреляй, Глеб Егорыч, уйдет ведь!». Кстати, трюк с падением в Яузу «Студебекера» получил несколько международных призов.