Куда туляки могут обратиться по вопросам жизнеобеспечения во время выходных и праздничных дней

Напоминаем телефоны для связи с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями города Тулы.

Управляющие организации:



1. ООО «УК № 1» Генеральный директор — Серьянова Тамара Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

2. ООО «Альфа» Генеральный директор — Назаров Роман Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-955-07-55.

3. ООО УК «Аксиома» Генеральный директор — Косасчева Юлия Олеговна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

4. ООО ЭРСК «Авангард» Директор-Сергеев Сергей Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-910-155-55-39.

5. ООО «Апрель-Менеджмент» Генеральный директор — Черкасов Виталий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 73-01-08.

6. ООО «УК Аврора» Генеральный директор — Порхаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

7. ООО УК «Арсенал» Генеральный директор –Хамматов Саид Рафикович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

8. ООО «АДС Тулы» Генеральный директор — Снурницын Всеволод Васильевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

9. ООО УК «Базис» Генеральный директор — Порхаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

10. ООО «Велиград» Генеральный директор — Мельников Олег Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-788-97-71.

11. ООО «Внешстрой-Коммунсервис» Генеральный директор — Мерзляков Кирилл Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 52-54-54.

12. ООО УК «ГАММА» Директор — Павлецов Михаил Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

13. ООО УК «Гефест» Директор — Третьяченко Артем Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

14. ООО УК «Горизонт» Генеральный директор — Кочеткова Наталья Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

15. ООО УК «ГРИН ПАРК» Директор — Медведков Владимир Павлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-775-93-16.

16. ООО «ДВИЖЕНИЕ» Генеральный директор — Аверина Виктория Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-963-49-94.

17. ООО «Дивин» Генеральный директор — Афанасьева Марина Евгеньевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-905-111-23-00.

18. ООО «Другое Дело» Директор — Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

19. ООО «УК Дельта» — Генеральный директор Краев Иван Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-955-07-55.

20. ООО «ДомСервис» Генеральный директор — Кожин Александр Вячеславович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-960-605-95-17.

21. ООО «УК „Домофонд“ Генеральный директор — Брик Евстория Гариевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 79-04-51.

22. ООО „Жилищная Управляющая Компания“ Исполнительный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

23. ООО „Жилцентр“ Генеральный директор — Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 25-00-25.

24. ООО „ЖИЛКОМЦЕНТР“ Генеральный директор — Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 25-00-25.

25. ООО УК „Жилхоз“ Советского района города Тулы Генеральный директор — Ковальков Геннадий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54

26. ООО „Жилищно-строительная Компания“ Генеральный директор — Дорогов Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы

56-54-54.

27. ООО „Жилищно-санитарное обслуживание“ Генеральный директор — Крутов Олег Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-71-63.

28. ООО УК „ЖКС“ Директор — Герасимов Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

29. ООО „УК „ЗеленГрадъ“ Генеральный директор — Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 73-01-08.

30. ООО УК „Индустрия Сервиса“ Генеральный директор — Козлов Иван Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-963-934-01-03.

31. ООО „Инженер Про“ Директор — Фомин Михаил Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 72-53-27.

32. ООО „Инженер Про Центр“ Директор — Фомин Михаил Дмитревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 72-53-27.

33. ООО „Инверсия“ Директор — Антипов Виктор Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-963-49-94.

34. ООО УК „Иншинка“ Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы — 72-36-01.

35. ООО „УК „Квартал“ Генеральный директор — Круглов Олег Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

36. ООО „Косогорец“ Генеральный директор — Заварзин Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54

37. ООО „Кировский“ Генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

38. ООО " УК Кировский» Генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

39. ООО «УК Комфорт» Генеральный директор — Мищенко Андрей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.

40. ООО «Комфортсервис» Генеральный директор — Зверев Вадим Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-999-782-64-56.

41. ООО «Коммунальный стандарт» Генеральный директор — Масленников Сергей Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

42. ООО «Куб» Директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

43. ООО УК «Левобережный» Генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-788-97-71.

44. ООО «Лучший Дом» Генеральный директор — Адамова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.

45. ООО «УК Левша» Генеральный директор — Аникина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

46. ООО УК «Лига ЖКХ» Генеральный директор — Орлова Светлана Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 52-40-11.

47. ООО «Магистраль» Генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-274-85-85.

48. ООО УК «МИР» Третьяченко Артем Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

49. ООО «УК Мастер-Сервис» Генеральный директор — Косьяненко Екатерина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

50. ООО «Межмуниципальная управляющая компания» Генеральный директор — Бабкина Елена Александровна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

51. ООО «УК „Наша“ Генеральный директор — Акинина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

52. ООО „Наш район“ Генеральный директор — Костолындина Ольга Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-624-94-18.

53. ООО „Наш Ресурс“ Директор — Сухинов Михаил Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

54. ООО „Новая УК“ Генеральный директор — Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-930-790-27-27.

55. ООО „УК „Новострой“ Генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-902-696-22-20.

56. ООО „Новый город“ Генеральный директор — Борзикова Надежда Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

57. ООО „УК „Новые Черемушки“ Генеральный директор — Комаров Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

58. ООО „УК „Новое время“ Исполнительный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

59. ООО „УО „НКП“ Директор-Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-626-62-80.

60. ООО „Новые Технологии Комфорта“ Генеральный директор — Федоров Дмитрий Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-58-41.

61. ООО „ОСТ-Сервис“ Генеральный директор — Галкина Светлана Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

62. ООО „Сервисная Компания Оптима“ Генеральный директор — Сорокин Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-930-650-48-74.

63. ООО „Оружейная Столица“ Генеральный директор — Янюк Полина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-68-50.

64. ООО „Оружейная слобода“ Генеральный директор — Бондарев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

62. ООО „Орбита“ Генеральный директор — Данилин Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-75-77.

65. ООО Управляющая компания „Платоновский лес“ Генеральный директор — Мужилова Ольга Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 70-10-74.

66. ООО „Плехановская УК“ Генеральный директор — Сапронов Вячеслав Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-921-53-00.

67. ООО „Производственная жилищно-ремонтная компания“ (ПЖРК) Генеральный директор — Ионова Надежда Борисовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

68. ООО „УК ПОДЪЕМ ДОМ“ Генеральный директор — Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 35-34-93.

69. ООО „УК Подъем“ Генеральный директор — Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 35-34-93.

70. ООО „УК Ресурс“ Директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 28-30-03.

71. ООО „РЕДОМ“ Директор — Новиков Алексей Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-58-41.

72. ООО „РСК-71“ Генеральный директор — Воронин Михаил Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

73. ООО „УК „Родной дом“ Генеральный директор — Фомина Ирина Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

74. ООО УК „Рассвет“ Генеральный директор — Ефанов Алексей Юорисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-930-790-27-27.

75. ООО „Рязанская управляющая компания“ Домоуправляющая — Никитина Евгения Сергеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы

8-901-198-69-01.

76. ООО „Согласие“ Генеральный директор — Фаршатова Любовь Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-61-16;

71-61-16.

77. ООО УК „Современник“ Генеральный директор — Позднякова Оксана Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-910-700-10-89.

78. ООО „Союз“ Генеральный директор — Дроздов Кирилл Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-968-07-19.

79. ООО „УК „Сиди дома“ Генеральный директор — Зыкус Артем Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-933-031-53-99.

80. ООО „УК „Солнечный город“ Генеральный директор — Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.

81. ООО „Свои“ Генеральный директор — Ильина Елена Михайловна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

82. ООО „Свой дом“ Генеральный директор — Смирнов Михаил Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

83. ООО „УК Северная Мыза“ Генеральный директор — Рогов Александр Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-900-90-67.

84. ООО „Спектр“ Генеральный директор — Синченко Ольга Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

85. ООО „Смарт-Сервис“ Генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-902-696-22-20.

86. ООО „СтройМАКС“ Генеральный директор — Липенцов Андрей Львович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.

87. ООО „Стимул71“ Генеральный директор — Панкратов Артур Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-763-71-71.

88. ООО „Старт“ Генеральный директор — Кирьянова Елена Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

89. ООО „УК Стандарт ЖКХ“ Генеральный директор — Анисимов Дмитрий Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-46-33, 79-29-11.

90. ООО „Соседи“ Генеральный директор — Поздин Владимир Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

91. ООО „СпецСтрой“ Генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-906-88-61 (для мкд на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский).

92. ООО „Слободка“ Генеральный директор — Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-918-80-00.

93. ООО УК „Светлый дом“ Генеральный директор — Герасимов Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

94. ООО УК „Современный аспект“ Генеральный директор — Савкин Александр Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-40-11.

95. ООО „СтройТехМонтаж“ Генеральный директор — Балашов Кирилл Ильич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

96. ООО УК „Соотечественник“ Генеральный директор — Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-626-62-80.

97. ООО „Тульское жилищное хозяйство“ (Тулжилхоз) Генеральный директор — Голомысов Дмитрий Петрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

98. ООО „ТРИС“ Генеральный директор — Зайцев Олег Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8(800)-555-29-71.

99. ООО Управляющая компания „Тулица“ Генеральный директор — Юрчикова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы

70-10-74.

100. ООО УК „ТОКТО“ Генеральный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

101. ООО „Тульская городская управляющая компания“ Генеральный директор — Аливохина Марина Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-78-80.

102. ООО „Тульский техник“ Генеральный директор — Кутепов Сергей Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-952-185-70-38.

103. ООО „Турбина“ Генеральный директор — Турбин Сергей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-27-88-96.

104. ООО „УютДом“ Генеральный директор — Дивногорцев Игорь Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.

105. ООО „Феникс“ Генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-903-844-11-77.

106. ООО „УК Фортуна“ Генеральный директор — Косенко Владлена Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-48-00, 8-961-260-50-07

107. ООО „УК „Центральная“ Генеральный директор — Макеева Светлана Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.

108. ООО „УК „Эталон“ Генеральный директор — Северьянов Денис Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-194-77-87.

109. ООО „Этажи“ Генеральный директор — Сазонов Михаил Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.

110. ООО Управляющая компания „Южная“ Генеральный директор — Щипцова Ирина Валерьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 70-10-74.

111. ООО „ЭЛИТ ДОМ“ Генеральный директор — Власов Илья Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-77-20



Ресурсоснабжающие организации:

1. МКП «Тулагорсвет» — 36-42-75;

2. АО «Тулатеплосеть» — 42-53-23; 42-53-21;

3. АО «Тулагорводоканал» — 42-53-34; 42-53-26;

4. АО «Тульские городские электрические сети» — 74-93-50;

5. ПАО «Россети Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» — 33-66-12;

6. АО «Тулагоргаз» — 04, 104, 004, 25-36-04;

7. АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23-02-90.



Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).