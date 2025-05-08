Куда туляки могут обратиться по вопросам жизнеобеспечения во время выходных и праздничных дней

Управляющие организации:
1. ООО «УК № 1» Генеральный директор — Серьянова Тамара Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
2. ООО «Альфа» Генеральный директор — Назаров Роман Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-955-07-55.
3. ООО УК «Аксиома» Генеральный директор — Косасчева Юлия Олеговна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
4. ООО ЭРСК «Авангард» Директор-Сергеев Сергей Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-910-155-55-39.
5. ООО «Апрель-Менеджмент» Генеральный директор — Черкасов Виталий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 73-01-08.
6. ООО «УК Аврора» Генеральный директор — Порхаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
7. ООО УК «Арсенал» Генеральный директор –Хамматов Саид Рафикович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
8. ООО «АДС Тулы» Генеральный директор — Снурницын Всеволод Васильевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
9. ООО УК «Базис» Генеральный директор — Порхаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
10. ООО «Велиград» Генеральный директор — Мельников Олег Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-788-97-71.
11. ООО «Внешстрой-Коммунсервис» Генеральный директор — Мерзляков Кирилл Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 52-54-54.
12. ООО УК «ГАММА» Директор — Павлецов Михаил Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
13. ООО УК «Гефест» Директор — Третьяченко Артем Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
14. ООО УК «Горизонт» Генеральный директор — Кочеткова Наталья Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
15. ООО УК «ГРИН ПАРК» Директор — Медведков Владимир Павлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-775-93-16.
16. ООО «ДВИЖЕНИЕ» Генеральный директор — Аверина Виктория Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-963-49-94.
17. ООО «Дивин» Генеральный директор — Афанасьева Марина Евгеньевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-905-111-23-00.
18. ООО «Другое Дело» Директор — Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
19. ООО «УК Дельта» — Генеральный директор Краев Иван Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-955-07-55.
20. ООО «ДомСервис» Генеральный директор — Кожин Александр Вячеславович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-960-605-95-17.
21. ООО «УК „Домофонд“ Генеральный директор — Брик Евстория Гариевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 79-04-51.
22. ООО „Жилищная Управляющая Компания“ Исполнительный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
23. ООО „Жилцентр“ Генеральный директор — Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 25-00-25.
24. ООО „ЖИЛКОМЦЕНТР“ Генеральный директор — Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 25-00-25.
25. ООО УК „Жилхоз“ Советского района города Тулы Генеральный директор — Ковальков Геннадий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54
26. ООО „Жилищно-строительная Компания“ Генеральный директор — Дорогов Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы
56-54-54.
27. ООО „Жилищно-санитарное обслуживание“ Генеральный директор — Крутов Олег Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-71-63.
28. ООО УК „ЖКС“ Директор — Герасимов Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
29. ООО „УК „ЗеленГрадъ“ Генеральный директор — Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 73-01-08.
30. ООО УК „Индустрия Сервиса“ Генеральный директор — Козлов Иван Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-963-934-01-03.
31. ООО „Инженер Про“ Директор — Фомин Михаил Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 72-53-27.
32. ООО „Инженер Про Центр“ Директор — Фомин Михаил Дмитревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 72-53-27.
33. ООО „Инверсия“ Директор — Антипов Виктор Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-963-49-94.
34. ООО УК „Иншинка“ Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы — 72-36-01.
35. ООО „УК „Квартал“ Генеральный директор — Круглов Олег Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
36. ООО „Косогорец“ Генеральный директор — Заварзин Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54
37. ООО „Кировский“ Генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
38. ООО " УК Кировский» Генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
39. ООО «УК Комфорт» Генеральный директор — Мищенко Андрей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.
40. ООО «Комфортсервис» Генеральный директор — Зверев Вадим Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-999-782-64-56.
41. ООО «Коммунальный стандарт» Генеральный директор — Масленников Сергей Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
42. ООО «Куб» Директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
43. ООО УК «Левобережный» Генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-788-97-71.
44. ООО «Лучший Дом» Генеральный директор — Адамова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.
45. ООО «УК Левша» Генеральный директор — Аникина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
46. ООО УК «Лига ЖКХ» Генеральный директор — Орлова Светлана Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54, 52-40-11.
47. ООО «Магистраль» Генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-274-85-85.
48. ООО УК «МИР» Третьяченко Артем Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
49. ООО «УК Мастер-Сервис» Генеральный директор — Косьяненко Екатерина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
50. ООО «Межмуниципальная управляющая компания» Генеральный директор — Бабкина Елена Александровна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
51. ООО «УК „Наша“ Генеральный директор — Акинина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
52. ООО „Наш район“ Генеральный директор — Костолындина Ольга Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-624-94-18.
53. ООО „Наш Ресурс“ Директор — Сухинов Михаил Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
54. ООО „Новая УК“ Генеральный директор — Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-930-790-27-27.
55. ООО „УК „Новострой“ Генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-902-696-22-20.
56. ООО „Новый город“ Генеральный директор — Борзикова Надежда Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
57. ООО „УК „Новые Черемушки“ Генеральный директор — Комаров Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
58. ООО „УК „Новое время“ Исполнительный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
59. ООО „УО „НКП“ Директор-Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-626-62-80.
60. ООО „Новые Технологии Комфорта“ Генеральный директор — Федоров Дмитрий Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-58-41.
61. ООО „ОСТ-Сервис“ Генеральный директор — Галкина Светлана Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
62. ООО „Сервисная Компания Оптима“ Генеральный директор — Сорокин Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-930-650-48-74.
63. ООО „Оружейная Столица“ Генеральный директор — Янюк Полина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-68-50.
64. ООО „Оружейная слобода“ Генеральный директор — Бондарев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
62. ООО „Орбита“ Генеральный директор — Данилин Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-75-77.
65. ООО Управляющая компания „Платоновский лес“ Генеральный директор — Мужилова Ольга Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы 70-10-74.
66. ООО „Плехановская УК“ Генеральный директор — Сапронов Вячеслав Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-921-53-00.
67. ООО „Производственная жилищно-ремонтная компания“ (ПЖРК) Генеральный директор — Ионова Надежда Борисовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
68. ООО „УК ПОДЪЕМ ДОМ“ Генеральный директор — Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 35-34-93.
69. ООО „УК Подъем“ Генеральный директор — Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 35-34-93.
70. ООО „УК Ресурс“ Директор — Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 28-30-03.
71. ООО „РЕДОМ“ Директор — Новиков Алексей Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-58-41.
72. ООО „РСК-71“ Генеральный директор — Воронин Михаил Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
73. ООО „УК „Родной дом“ Генеральный директор — Фомина Ирина Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
74. ООО УК „Рассвет“ Генеральный директор — Ефанов Алексей Юорисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-930-790-27-27.
75. ООО „Рязанская управляющая компания“ Домоуправляющая — Никитина Евгения Сергеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы
8-901-198-69-01.
76. ООО „Согласие“ Генеральный директор — Фаршатова Любовь Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-61-16;
71-61-16.
77. ООО УК „Современник“ Генеральный директор — Позднякова Оксана Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-910-700-10-89.
78. ООО „Союз“ Генеральный директор — Дроздов Кирилл Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-968-07-19.
79. ООО „УК „Сиди дома“ Генеральный директор — Зыкус Артем Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-933-031-53-99.
80. ООО „УК „Солнечный город“ Генеральный директор — Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.
81. ООО „Свои“ Генеральный директор — Ильина Елена Михайловна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
82. ООО „Свой дом“ Генеральный директор — Смирнов Михаил Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
83. ООО „УК Северная Мыза“ Генеральный директор — Рогов Александр Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-900-90-67.
84. ООО „Спектр“ Генеральный директор — Синченко Ольга Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
85. ООО „Смарт-Сервис“ Генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-902-696-22-20.
86. ООО „СтройМАКС“ Генеральный директор — Липенцов Андрей Львович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.
87. ООО „Стимул71“ Генеральный директор — Панкратов Артур Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-920-763-71-71.
88. ООО „Старт“ Генеральный директор — Кирьянова Елена Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
89. ООО „УК Стандарт ЖКХ“ Генеральный директор — Анисимов Дмитрий Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-46-33, 79-29-11.
90. ООО „Соседи“ Генеральный директор — Поздин Владимир Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
91. ООО „СпецСтрой“ Генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-906-88-61 (для мкд на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский).
92. ООО „Слободка“ Генеральный директор — Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-950-918-80-00.
93. ООО УК „Светлый дом“ Генеральный директор — Герасимов Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
94. ООО УК „Современный аспект“ Генеральный директор — Савкин Александр Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-40-11.
95. ООО „СтройТехМонтаж“ Генеральный директор — Балашов Кирилл Ильич, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
96. ООО УК „Соотечественник“ Генеральный директор — Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-906-626-62-80.
97. ООО „Тульское жилищное хозяйство“ (Тулжилхоз) Генеральный директор — Голомысов Дмитрий Петрович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
98. ООО „ТРИС“ Генеральный директор — Зайцев Олег Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8(800)-555-29-71.
99. ООО Управляющая компания „Тулица“ Генеральный директор — Юрчикова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы
70-10-74.
100. ООО УК „ТОКТО“ Генеральный директор — Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
101. ООО „Тульская городская управляющая компания“ Генеральный директор — Аливохина Марина Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-78-80.
102. ООО „Тульский техник“ Генеральный директор — Кутепов Сергей Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-952-185-70-38.
103. ООО „Турбина“ Генеральный директор — Турбин Сергей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-962-27-88-96.
104. ООО „УютДом“ Генеральный директор — Дивногорцев Игорь Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 52-00-07.
105. ООО „Феникс“ Генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-903-844-11-77.
106. ООО „УК Фортуна“ Генеральный директор — Косенко Владлена Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы 38-48-00, 8-961-260-50-07
107. ООО „УК „Центральная“ Генеральный директор — Макеева Светлана Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-967-431-68-50.
108. ООО „УК „Эталон“ Генеральный директор — Северьянов Денис Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы 8-953-194-77-87.
109. ООО „Этажи“ Генеральный директор — Сазонов Михаил Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы 56-54-54.
110. ООО Управляющая компания „Южная“ Генеральный директор — Щипцова Ирина Валерьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы 70-10-74.
111. ООО „ЭЛИТ ДОМ“ Генеральный директор — Власов Илья Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы 71-77-20
Ресурсоснабжающие организации:
1. МКП «Тулагорсвет» — 36-42-75;
2. АО «Тулатеплосеть» — 42-53-23; 42-53-21;
3. АО «Тулагорводоканал» — 42-53-34; 42-53-26;
4. АО «Тульские городские электрические сети» — 74-93-50;
5. ПАО «Россети Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» — 33-66-12;
6. АО «Тулагоргаз» — 04, 104, 004, 25-36-04;
7. АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23-02-90.
Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).