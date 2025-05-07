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В Донском торжественно открыли стелу «Город воинской доблести»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Донском торжественно открыли стелу «Город воинской доблести»

Участники мероприятия возложили цветы в память о погибших защитниках Родины.

7 мая в Донском прошло торжественное открытие стелы «Город воинской доблести». Это высокое звание было присвоено городу в 2024 году Указом губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила дончан со знаковым событием от имени губернатора:

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— Мы открываем стелу, которая символизирует героизм и мужество жителей города Донского. Это событие имеет особое значение, поскольку оно происходит в канун празднования 80-летия Великой Победы и в год чествования защитников Отечества. Мы отдаем дань уважения подвигу воинов, которые сыграли важную роль в Тульской оборонительной и наступательной операциях, а также в защите Москвы.

Депутат Тульской областной Думы, региональный координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» Елена Гребнева поблагодарила всех, кто проделал большую организационную работу для присвоения Донскому звания города воинской доблести.

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— Депутаты Тульской областной Думы единогласно поддержали инициативу. Выражаю глубокую признательность губернатору Дмитрию Миляеву за подписание указа о присвоении Донскому такого высокого звания. В городе расположено восемь братских могил, в которых покоится прах 924 воинов-освободителей. Всего в годы Великой Отечественной на фронт ушли больше 12 тысяч дончан. Более 3800 из них не вернулись с полей сражений. Открытие стелы «Город воинской доблести» — знак уважения к поколению победителей, — отметила Елена Гребнева.

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Торжественная церемония открытия памятной стелы завершилась парадом барабанщиц и юнармейцев — победителей конкурса строя и песни. Участники мероприятия возложили цветы в память о погибших защитниках Родины.

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Звание «Город воинской доблести» носят Алексин, Белев, Болохово, Венев, Ефремов, Новомосковск, Плавск и Узловая. Теперь в этом списке есть и Донской.

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