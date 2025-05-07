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Илья Беспалов: «Мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами»
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы администрации Тулы.

Илья Беспалов: «Мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава городской администрации навестил и поздравил ветеранов с наступающим праздником.

Илья Беспалов посетил ветеранов Людмилу Павловну Николаеву и Василия Марковича Мирошниченко. 

В этом году Людмила Павловна отметит юбилей - в мае ей исполнится 90 лет. Она родилась в 1935 году в Ленинграде, пережила блокаду.

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После войны окончила Ленинградский технологический институт, более 30 лет отработала инженером-химиком во Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте мономеров (ВНИПИМ) в Туле. 

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Людмила Павловна в Туле живет уже более 60 лет. Продолжает вести активный образ жизни, занимается общественной деятельностью, является председателем правления Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Илья Беспалов поздравил ветерана с наступающим праздником, подарил цветы, подарки от губернатора и администрации Тулы, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа.

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С наступающим Днем Победы Илья Беспалов поздравил и человека-эпоху, легендарного жителя Тулы Василия Марковича Мирошниченко. В свои сто лет Василий Маркович охотно общается с молодежью, выступает в школах, делится своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Он активен, бодр и жизнерадостен, принимает участие практически во всех мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы.

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Когда началась война, Василию Мирошниченко было 17 лет.

–  Мы, 17-летние мальчишки, побежали записываться на фронт, но нас развернули – рано! Мобилизацию для нас объявили только в июле. Меня зачислили в саперно-строительный батальон, во взвод минеров. Работали так весь июль. Нас кормили утром и вечером горячей пищей, а днем давали перекусить хлебом и салом. Жара стояла за сорок, многие женщины падали в обморок от солнечного удара. Как-то нас увидели местные старики: мы все обжаренные, гимнастерки белые от пота. И тогда они подарили нам широкополые соломенные шляпы – брили. Благодать!

Затем Василий Маркович служил в артснабжении — доставлял снаряды на передовую. В Сталин­градской битве уже участвовал как командир расчета 76-миллиметровых орудий.

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Был ранен три раза: в ногу, в плечо, а третье ранение — в шею и голову. После госпиталя Василия Марковича направили в Саранское училище артиллерийской инструментальной разведки. 

Через полгода Мирошниченко вышел оттуда младшим лейтенантом — и сразу на фронт, командиром взвода оптической разведки. В феврале 1944 года участвовал в ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки, затем было освобождение Одессы. Победу Василий Мирош­ниченко встретил в Бранденбурге.

– Когда объявили о Победе – до последнего патрона выпустили в воздух! Обнимались, радовались... Эмоции не передать словами.

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В мирное время 35 лет Василий Маркович посвятил обучению, воспитанию, подготовке молодежной смены рабочего класса. 

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В непринужденной обстановке за чашечкой чая с домашним печеньем, Илья Беспалов и Василий Мирошниченко общались и разговаривали, причем не только о войне и Победе. Беседа получилась живой и интересной. Василий Маркович отметил, что родился еще при Ленине, при Сталине строил социализм, и за его жизнь сменилось уже десять руководителей страны. 

Глава администрации поблагодарил Василия Марковича за Победу, отметив неоценимый вклад всего советского народа в освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. 

— Для меня общение с нашими ветеранами — большая честь. Минуты, проведенные с ними, с каждым годом становятся все ценнее. Наша страна находится в преддверии великого праздника — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И наши ветераны — это люди, которые приближали этот праздник как могли. Мы перед ними в неоплатном долгу. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны! 9 Мая будет отмечаться по всему нашему городу. Начнется праздник парадом Победы на главной площади города и закончится праздничным салютом. Но мы понимаем, что этот праздник со слезами на глазах. Мы чтим подвиг ветеранов, которые уже ушли и желаем крепкого здоровья тем, кто еще с нами! — отметил Илья Беспалов. 

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В этом году около 1300 ветеранов города Тулы получили подарки от губернатора в честь праздника, а ранее все были награждены юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 26 участникам и инвалидам ВОВ присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».
 

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сегодня, в 08:46 0
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