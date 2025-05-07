  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На матче «Арсенал» – «Родина» пройдёт акция «Бессмертный полк» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На матче «Арсенал» – «Родина» пройдёт акция «Бессмертный полк»

На матче «Арсенал» – «Родина» пройдёт акция «Бессмертный полк»

Каждый может посетить мероприятие со штендером с фотографией своего героя.

В субботу, 10 мая, в 18.00, на Центральном стадионе Тулы «Арсенал» сыграет с московской «Родиной» в рамках 32-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Представители тульского клуба сообщают, что на этом матче все болельщики смогут почтить память своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны

На сайте «Бессмертного полка» можно создать индивидуальный макет, изготовить штендер, прийти с ним на стадион и стать частью важного события. Акция проводится РФС в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
матч Арсенал - Родинаспортфутболтульский футболакция Бессмертный полк
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском торжественно открыли стелу «Город воинской доблести»
В Донском торжественно открыли стелу «Город воинской доблести»
Тулякам напомнили об ответственности за публикацию фото и видео с БПЛА и работой ПВО
Тулякам напомнили об ответственности за публикацию фото и видео с БПЛА и работой ПВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.