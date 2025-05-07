На матче «Арсенал» – «Родина» пройдёт акция «Бессмертный полк»

Каждый может посетить мероприятие со штендером с фотографией своего героя.

В субботу, 10 мая, в 18.00, на Центральном стадионе Тулы «Арсенал» сыграет с московской «Родиной» в рамках 32-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Представители тульского клуба сообщают, что на этом матче все болельщики смогут почтить память своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны

На сайте «Бессмертного полка» можно создать индивидуальный макет, изготовить штендер, прийти с ним на стадион и стать частью важного события. Акция проводится РФС в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».