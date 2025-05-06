Заместителем начальника тульского УМВД назначен Игорь Хренов

Об этом сообщает пресс-служба тульской полиции.

На должность заместителя начальника УМВД России по Тульской области назначен полковник внутренней службы Игорь Николаевич Хренов. Ранее он занимал аналогичную должность в городском Управлении МВД.

Игорь Хренов родился 5 ноября 1969 года в Туле. Окончил Тульский политехнический институт и Тульский филиал Московского университета МВД России.

В органах внутренних дел с 1996 года. Начинал с должности инженера-электроника УВД Пролетарского района города Тулы. В 2000 году был назначен на должность заместитель начальника штаба УВД Пролетарского района города Тулы.

С 2017 по 2025 занимал должность заместителя начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России: «За отличие в службе» I, II и III степени.

Напомним, накануне стало известно, что пост заместителя начальника УМВД России по Тульской области – начальника полиции занял полковник Александр Куликов.