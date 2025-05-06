Крупный пожар потушен в Ленинском: на предприятии загорелся битум

Сообщения в телеграм-каналах о пожаре в жилом доме не подтвердились.

Вечером 6 мая стали поступать сообщения о сильном задымлении в районе поселка Ленинского.

— Пожар на производственном объекте был ликвидирован на площади 100 квадратов. От МЧС России привлекалось 42 человека и 12 единиц техники, — рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский.

В результате пожара никто не пострадал.

Как рассказали Myslo местные жители, ставшие очевидцами пожара, на предприятии разлился битум. И чтобы его не убирать, решили поджечь. Результат «превзошел все ожидания». Эта версия официально не подтверждена.

По нашей информации, ЧП случилось на предприятии «Форсаж» на ул. Набережной.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.