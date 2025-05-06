  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Экопатруль» в Одоеве навел порядок у памятника конникам генерала Белова - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  5. «Экопатруль» в Одоеве навел порядок у памятника конникам генерала Белова - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Крупный пожар потушен в Ленинском: на предприятии загорелся битум

Крупный пожар потушен в Ленинском: на предприятии загорелся битум

Сообщения в телеграм-каналах о пожаре в жилом доме не подтвердились.

Вечером 6 мая стали поступать сообщения о сильном задымлении в районе поселка Ленинского. 

— Пожар на производственном объекте был ликвидирован на площади 100 квадратов. От МЧС России привлекалось 42 человека и 12 единиц техники, — рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский.

В результате пожара никто не пострадал.

Как рассказали Myslo местные жители, ставшие очевидцами пожара, на предприятии разлился битум. И чтобы его не убирать, решили поджечь. Результат «превзошел все ожидания». Эта версия официально не подтверждена. 

По нашей информации, ЧП случилось на предприятии «Форсаж» на ул. Набережной.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:57 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Спасатели исполнили заветную мечту юного жителя Белева
Спасатели исполнили заветную мечту юного жителя Белева
Заместителем начальника тульского УМВД назначен Игорь Хренов
Заместителем начальника тульского УМВД назначен Игорь Хренов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.