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Губернатор предупредил туляков о таймер-детонаторах и отравляющих веществах на обломках беспилотников

Губернатор предупредил туляков о таймер-детонаторах и отравляющих веществах на обломках беспилотников

Дмитрий Миляев напомнил жителям правила безопасности.

6 мая силы ПВО сбили над Тульской областью 4 беспилотника. Как сообщил губернатор Тульской области, оперативные службы продолжают свою работу на местах.

Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале напомнил тулякам о правилах безопасности:

В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки.

  • Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено!
  • Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они  могут быть обработаны отравляющими веществами.
  • Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

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Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская область

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