Губернатор предупредил туляков о таймер-детонаторах и отравляющих веществах на обломках беспилотников

6 мая силы ПВО сбили над Тульской областью 4 беспилотника. Как сообщил губернатор Тульской области, оперативные службы продолжают свою работу на местах.

Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале напомнил тулякам о правилах безопасности:

В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки.