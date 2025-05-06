Губернатор предупредил туляков о таймер-детонаторах и отравляющих веществах на обломках беспилотников

6 мая силы ПВО сбили над Тульской областью 4 беспилотника. Как сообщил губернатор Тульской области, оперативные службы продолжают свою работу на местах.
Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале напомнил тулякам о правилах безопасности:
В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки.
- Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено!
- Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
- Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.