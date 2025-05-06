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В Туле территории начали обрабатывать от борщевика
Фото Ильи Беспалова.

В Туле территории начали обрабатывать от борщевика

Борьбу с сорняком ведут химическим методом.

Более 1000 га земель в четырех районах региона планируется обработать от борщевика в 2025 году. Работы уже начались в Зареченском, Привокзальном, Центральном и Пролетарском округах, сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов. 

Борьба ведется химическим методом с использованием специализированных гербицидов, а также механическими способами — перепашкой и скашиванием растений. Такие меры позволят предотвратить распространение семян и остановить дальнейшее разрастание борщевика.

Особое внимание уделяется опасности растения именно в летний период, когда оно активно цветет. Контакт с соком борщевика способен вызвать сильные химические ожоги кожи при попадании солнечных лучей, привести к аллергии, затруднениям дыхания и другим серьезным последствиям вплоть до временной потери зрения.

Сообщить о проблеме с борщевиком можно в главные управления территориальных округов Тулы или на портале «Открытый регион 71».

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