В Центральном парке высадили 30 кустов сирени

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне, 5 мая, в Центральном парке прошла акция «Сирень Победы». Участники высадили 30 кустов сирени, которые будут напоминать горожанам и гостям города о Великой Победе.

Впервые эта акция прошла в 2002 году в Москве. Теперь акция проходит во многих регионах России, в том числе и в Тульской области.

— Сирень — это символ Победы, потому что в далеком 1945 году матери, жены, сестры, родные, близкие встречали своих героев-освободителей именно с ветками сирени в руках, — сказал глава региона Дмитрий Миляев.

Участники возложили цветы к монументу «Бессмертный полк».

Дмитрий Миляев рассказал о своем деде по отцовской линии – Миляеве Анатолии Ильиче. Он прошел долгий и сложный боевой путь, участвовал в советско-финской войне, в Великой Отечественной войне. Служил в пехоте, был трижды ранен. Освобождал Прагу. Вернулся с фронта, пройдя тяжелый путь. На монументе «Бессмертный полк» в парке есть его фотография.