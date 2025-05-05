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Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в МФЦ Тулы и Новомосковска

Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в МФЦ Тулы и Новомосковска

Любой желающий сможет получить исчерпывающие ответы на любые вопросы, связанные с защитой потребительских прав.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проводятся бесплатные консультации для граждан в МФЦ региона.

Все желающие могут получить разъяснения по различным направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области торговли и оказания различных услуг.

При необходимости сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или проект искового заявления. Консультации пройдут в среду, 7 мая, с 9.00 до 18.00 по адресам:

  • г. Тула, ул. Демонстрации, 26-б,
  • г. Новомосковск, ул. Московская, 7.

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