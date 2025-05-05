Какие события ждут туляков в проекте «Музейное лето»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Проект «Музейное лето в Туле» пройдет в регионе в 4-й раз. Министр культуры и туризма Татьяна Рыбкина на оперативном совещании у главы региона рассказала, какие мероприятия запланированы в этом сезоне.

По словам министра, главный девиз проекта — «Просвещение вместо развлечения». В Год защитника Отечества «Музейное лето» будет посвящено патриотизму.

— Любовь к Родине, крепкая счастливая семья, сохранение исторической памяти — ключевые тренды государственной политики, — подчеркнула Татьяна Рыбкина. — И эти наши коренные ценности необходимо продвигать во всех направлениях. «Малая родина» — так мы сформулировали главную тему проекта-2025. Будут представлены и традиционные форматы, и новинки. Проект свяжет в единый событийный календарь малые города региона и станет проводником в богатую культуру и историю Тульского края.

По словам Рыбкиной, повод отправиться в малые города Тульской области у каждого свой: вдохновиться местами, воспетыми великими классиками, насладиться тишиной природы, познакомиться с местными промыслами, традициями и обычаями. Безусловно, многих позовёт в дорогу ностальгия по детству, проведённому в деревне у бабушки: запах скошенной травы, полевых цветов, песни у костра — ощущения, которые откликаются в памяти каждого.

— Это наш культурный код, — считает министр культуры. — Хочется процитировать слова известной песни: «Не нужен нам берег турецкий...»

— Блестяще! — поддержал Дмитрий Миляев.

Проект стартует 18 мая, в Международный день музеев, а завершится 20 сентября празднованием 645-й годовщины Куликовской битвы.

— В этом году мы будем создавать атмосферу и настроение вместе. Впереди 18 выходных и 28 праздников локальной культуры. Простые, порой незатейливые, но аутентичные фестивали: «Фестиваль крапивы», «Песни Бежина луга», «12 ключей», «Окский плес» и другие. Ежегодными стали: Дарго-фест — фестиваль в Арсеньево, совместный с Новой оперой (Москва), «Алексин Щедрина», совместный проект с Мариинским театром, — пояснила Татьяна Рыбкина.

Новинками «Музейного лета» станут фестивали, связанные с известными личностями гастрономии: «Грибоедовская весна» в Куркино, «Яблочный спас» в Дворяниново, «К Буниным в Ефремов», «Пикник господина Пуфа» в Одоеве, «Яблочная история» в Ясной Поляне.

— Тула станет центром проекта. Подготовлены яркие масштабные события. Самым громким событием станет открытие выставки 6 июня в Фонде искусств «Ее величество женщина» из собраний Русского музея. Будет представлено 65 картин, некоторые из которых — настоящие шедевры кисти Репина, Маковского, Малевича, Мясоедова, Петрова-Водкина, — пояснила министр.

Еще одна знаковая экспозиция — выставка в Богородицком дворце-музее «В гостях у Лариных. Мир русской усадьбы начала XIX века» из собрания музея-заповедника «Коломенское». Она откроется 23 июня.

— 8 сентября откроется музей Родиона Щедрина в Алексине, — рассказала Татьяна Рыбкина. — Композитор живет вдали от России, но сердцем — на своей малой родине.

С 14 по 23 августа пройдет фестиваль искусств «Башни Тульского кремля», а 12–13 сентября — всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».

— У нас целый ряд мероприятий пройдет в вечернее и ночное время. Поэтому важно проработать с коллегами из силовых ведомств вопросы безопасности, — заметил губернатор.

Дмитрий Миляев поручил также министру по молодежной политике проработать совместные мероприятия с министерством культуры:

— Что такое лето? Это большой национальный русский праздник! Поэтому надо максимально насытить его событиями и разработать большой сводный календарь событий, фестивалей и выставок — чтобы людям было просто о них узнать. Вот про то, что Одоев — родина слонов, знает каждый москвич, там баннеры висят. А о других наших малых городах знают?

Губернатор поручил разработать туристические брошюры, визитные карточки для каждого муниципального образования, чтобы путешественники и туристы представляли, куда едут.