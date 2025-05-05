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Будущее в один клик: выбери, какой парк или сквер благоустроят в твоем городе
На фото – зона у воды в Богородицке, которую благоустроили по программе в прошлом году.

Будущее в один клик: выбери, какой парк или сквер благоустроят в твоем городе

Написали подробную инструкцию к голосованию.

20 общественных пространств в Тульской области участвуют во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства.

Скверы и парки-победители в десяти муниципальных образованиях реконструируют уже в следующем году за счет бюджета федеральной программы. Всё, что вам нужно, — отдать голос. И сделать это очень просто!

1. Выберите пространство, в котором, на ваш взгляд, должен появиться благоустроенный парк или сквер. Полный список и фото участвующих в голосовании территорий мы собрали здесь

2. Войдите в свою учетную запись на портале Госуслуг и перейдите на платформу обратной связи. 

2. Перейдите в раздел «Формирование комфортной городской среды» zagorodsreda.gosuslugi.ru.

3. Выберите из списка территорию и голосуйте!

Не хотите разбираться с электронной версией? Обратитесь к волонтерам. Они ждут вас в МФЦ, торговых центрах, общественных местах, на предприятиях и в госучреждениях.

Отдать свой голос за понравившийся объект могут все жители региона старше 14 лет. 

Поторопитесь, голосование в этом году продлится до 12 июня.
Внесите свой вклад в развитие региона и отдайте голос за выбранную вами территорию.

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сегодня, в 17:56 0
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