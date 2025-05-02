Синоптики: нормальной весны не будет до середины мая

В Центральную Россию в ночь на 3 мая заглянет гребень антициклона и распогодится, ударят заморозки до минус 3 градусов, на дорогах будет гололедица. В субботу днем пройдет тёплый фронт, небо опять нахмурится и брызнут небольшие дожди, потеплеет до +10-13°.

В воскресенье ночью будет без осадков, от +1 до +6 градусов, днём ожидаются кратковременные дожди, потеплеет до +15-20°. Но такое атмосферное счастье будет недолгим.

В понедельник начнёт прорываться холодный фронт, зарядят ливни, ночью от +6 до +11°, днём от +10 до +15°.

Во вторник распогодится: ночью от −1 до +4°, в середине дня от +9 до +14°.

7 мая днём ожидается небольшой дождь, от +10 до +15 градусов.

8 мая в зоне холодной фронтальной системы прошумят интенсивные ливни, в ночь будет от +1 до +6°, после обеда от +6 до +11°. И так далее…

В норму температура воздуха вернётся только в середине мая.