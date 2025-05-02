  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Синоптики: нормальной весны не будет до середины мая - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Синоптики: нормальной весны не будет до середины мая

Синоптики: нормальной весны не будет до середины мая

В первой половине месяца нас ждут дожди и ночные заморозки.

В Центральную Россию в ночь на 3 мая заглянет гребень антициклона и распогодится, ударят заморозки до минус 3 градусов, на дорогах будет гололедица. В субботу днем пройдет тёплый фронт, небо опять нахмурится и брызнут небольшие дожди, потеплеет до +10-13°.

В воскресенье ночью будет без осадков, от +1 до +6 градусов, днём ожидаются кратковременные дожди, потеплеет до +15-20°. Но такое атмосферное счастье будет недолгим.

В понедельник начнёт прорываться холодный фронт, зарядят ливни, ночью от +6 до +11°, днём от +10 до +15°.

Во вторник распогодится: ночью от −1 до +4°, в середине дня от +9 до +14°.

7 мая днём ожидается небольшой дождь, от +10 до +15 градусов.

8 мая в зоне холодной фронтальной системы прошумят интенсивные ливни, в ночь будет от +1 до +6°, после обеда от +6 до +11°. И так далее…

В норму температура воздуха вернётся только в середине мая.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 21:01 +1
Другие статьи по темам
Прочее
погода

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили больше 80 000 неплательщиков штрафов
Сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили больше 80 000 неплательщиков штрафов
На ул. Болдина водитель расстроился и нарушил ПДД
На ул. Болдина водитель расстроился и нарушил ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.