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На ул. Болдина водитель расстроился и нарушил ПДД

На ул. Болдина водитель расстроился и нарушил ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на перекрестке ул. Болдина и ул. 1-й Трубной. На записи видно, как водитель легковушки нарушил правила дорожного движения.

«Подъезжал к светофору, всё горело красным, а я понятия не имею, как тут стрелка включается! Товарищ обиделся, что от его моргания дальним я никуда не испарился и решил меня проучить! По итогу: двойная сплошная и выезд за стоп-линию», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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