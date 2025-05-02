Сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили больше 80 000 неплательщиков штрафов

449 человек не смогли оплатить нужные суммы сразу, им выписали протоколы.

С 14 по 27 апреля 2025 года автоинспекторы региона совместно с представителями управления федеральной службы судебных приставов Тульской области проведели рейды по задержанию транспортных средств, их владельцев и водителей, имеющих задолженность за неоплаченные штрафы по линии Госавтоинспекции.

В рамках профилактического мероприятия «Должник» сотрудниками Госавтоинспекции составлено 449 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). В период проведения мероприятия около 82 000 граждан оплатили задолженности по имеющимся штрафам за нарушения ПДД РФ.

Ответственность нарушителя правопорядка за бездействие в случае назначения ему штрафа установлена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Решение по данному делу принимает суд и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Важно понимать, какое бы не было назначено наказание в пределах санкции, это не освобождает должника от обязанности по оплате первоначально назначенного штрафа!

При выявлении пропуска срока для оплаты штрафа постановления направляются в службу судебных приставов по всем субъектам Российской Федерации. При возбуждении исполнительного производства в отношении должника могут применяться дополнительные санкции:

временного ограничения судебным приставом-исполнителем на использование имеющихся у должника денежных средств (счетов);

запрет на регистрационные действия транспортных средств (арест);

ограничение права на управление транспортными средствами;

в отдельных случаях запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает о том, что информацию о наличие штрафа в области дорожного движения можно получить:

на официальном сайте Госавтоинспекции – www.gibdd.ru

www.gibdd.ru зарегистрировавшись на портале государственных услуг – www.gosuslugi.ru

www.gosuslugi.ru при личном посещении любого отделения Госавтоинспекции.

Внимание! При уплате административного штрафа следует обращать внимание на правильность ввода номера постановления, который является уникальным идентификатором начислений (УИН). Если УИН некорректно указан, платеж не будет зачислен.