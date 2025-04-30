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Из-за репетиции парада Победы 1 мая в центре Тулы ограничат движение транспорта

Из-за репетиции парада Победы 1 мая в центре Тулы ограничат движение транспорта

Внимательно ознакомьтесь с изменениями.

1, 3 и 5 мая из-за репетиции парада Победы запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 17.00 до 22.00: на площади Ленина, на ул. Менделеевской;
  • с 18.00 до 22.00

— на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка);
— в Садовом переулке;
— на ул. Никитской;
— в Чапаевском проезде;
— на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);
— на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);
— на Крестовоздвиженской пл.;
— на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.);
— на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);
— на ул. Союзной;
— в Денисовском переулке;
— в Благовещенском переулке;
— на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской); 
— на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена);
— на ул. Лейтейзена; 
— на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советская); 
— на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской); 
— на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. 

Также напоминаем, что до 12 мая будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина. 

Сюжет: День Победы-2025
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