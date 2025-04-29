Алексей Павлов покинул должность начальника тульского управления МЧС

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 29 апреля, губернатор Дмитрий Миляев провел встречу с Алексеем Павловым. Глава региона поблагодарил его за добросовестную службу, поздравил с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей службе.

— Ваш профессионализм, честность и порядочность позволили обеспечить безопасность жителей региона. Хочу отметить высокий уровень Вашей компетентности, грамотности своевременно принятых решений, результатом которых стало успешное выполнение задач, стоящих перед ГУ МЧС России по Тульской области, – сказал Дмитрий Миляев.

В должности начальника ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов служил на протяжении пяти лет, а в структуре МЧС России — более 20. Он является уроженцем города Ногинска Московской области.