У подъезда жилого дома на улице Вильямса в Туле обнаружили свалку ртутных ламп

В редакцию Myslo обратились жители дома № 38 по улице Вильямса. Они сообщили, что около подъезда их дома четвертый день лежат пять десятков ртутных ламп:

— Часть ламп уже разбита, а ведь ртутные отходы относятся к самому высокому классу опасности! Устроил эту красоту старший по дому, и его мотивы не поддаются разумному объяснению.

Жители дома говорят, что уже сообщили о свалке в оперативные службы, но пока никакой реакции на их сообщение не было:

— Возникают вопросы: долго лампы будут валяться у подъезда? кто их будет утилизировать? кто понесет ответственность?