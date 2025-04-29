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У подъезда жилого дома на улице Вильямса в Туле обнаружили свалку ртутных ламп

У подъезда жилого дома на улице Вильямса в Туле обнаружили свалку ртутных ламп

Жители дома уверяют, что свалку организовал старший по дому.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 38 по улице Вильямса. Они сообщили, что около подъезда их дома четвертый день лежат пять десятков ртутных ламп:

— Часть ламп уже разбита, а ведь ртутные отходы относятся к самому высокому классу опасности! Устроил эту красоту старший по дому, и его мотивы не поддаются разумному объяснению.

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Жители дома говорят, что уже сообщили о свалке в оперативные службы, но пока никакой реакции на их сообщение не было:

— Возникают вопросы: долго лампы будут валяться у подъезда? кто их будет утилизировать? кто понесет ответственность? 

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