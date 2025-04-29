За неделю клещи покусали 101 жителя Тульской области

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратился 101 человек (25 из них — дети), за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 72 случая.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (44,3%), на территории садово-огородных товариществ (25,7%), при посещении лесов (10,2%) и других территорий (19,8%).

В текущем году запланировано проведение акарицидных обработок на площади 1200 га. На текущий момент обработано 143 га, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений — 50 га.