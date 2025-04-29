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За неделю клещи покусали 101 жителя Тульской области

За неделю клещи покусали 101 жителя Тульской области

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратился 101 человек (25 из них — дети), за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 72 случая.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (44,3%), на территории садово-огородных товариществ (25,7%), при посещении лесов (10,2%) и других территорий (19,8%).

В текущем году запланировано проведение акарицидных обработок на площади 1200 га. На текущий момент обработано 143 га, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений — 50 га.

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сегодня, в 15:15 0
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