Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев посетили первый в регионе адаптивный тренажерный зал

Игорь Щеголев ознакомился с возможностями спортивного комплекса для организации занятий адаптивным спортом, посетил тренировку спортсменов по волейболу сидя. Глава региона рассказал Игорю Щеголеву о развитии адаптивного спорта в регионе.

— В Тульской области уделяется приоритетное внимание развитию адаптивного и массового спорта. В этом году мы установим шесть современных инклюзивных площадок. Одна из них появится на территории госпиталя ветеранов, остальные — в муниципалитетах Тульской области. Помимо этого, в регионе активно разрабатываются программы подготовки тренеров для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, чтобы обеспечить профессиональный подход к занятиям адаптивным спортом, — отметил губернатор.

Также Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев осмотрели первый в регионе адаптивный тренажерный зал для участников СВО с инвалидностью, оборудованный в рамках проекта «Новая высота». Здесь, в спорткомплексе «Тулица», установлено семь инклюзивных тренажеров. В ближайшее время будут организованы тренировки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, Тульская область выступила в качестве пилотного региона, который присоединился к проекту «Новая высота». Проект создания тренажерных залов «Новая высота» разработан по поручению Президента РФ. Его задача — обеспечить во всех регионах условия для занятий адаптивным спортом, в том числе для участников СВО. Проект создан при поддержке партии «Единая Россия», заместителя Председателя Госдумы ФС РФ Анны Кузнецовой совместно с общественным движением «Здоровое Отечество», ФМБА, федеральными министерствами, Паралимпийским комитетом.

Заместитель председателя Государственной Думы, председатель Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова направила приветственные слова в связи с открытием проекта в Тульской области:

— Впервые в России открываются спортивные залы «Новая высота» с адаптивными тренажерами для людей с особенностями развития, а также с ампутациями и определенными видами инвалидности, которые раньше не могли или не имели возможности заниматься фитнесом. Я благодарю Тульскую область: она начинает, она задает тон. Дальше мы идем в другие регионы, движемся на Урал, уже есть поддержка со стороны полпредства Уральского федерального округа. Идем в Поволжье, в Центральный регион России. Надеемся, проект «Новая высота» будет развиваться дальше. Я рада, что удалось параллельно с развитием такой инфраструктуры развивать отечественную промышленность. Под этот проект запущена линейка тренажеров, ориентированная на людей с инвалидностью, на тех, для кого спорт — больше, чем спорт, — говорится в обращении Анны Кузнецовой.

Председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская отметила, что зал в Туле оснащен высокотехнологичными тренажерами, предназначенными для реабилитации ветеранов СВО.

— Наша первоочередная задача — оказать всестороннюю поддержку ветеранам СВО, способствовать их эффективному физическому восстановлению, социальной адаптации и возвращению к активной жизни благодаря занятиям спортом. Это лишь первый шаг в масштабном проекте: вскоре аналогичные залы появятся еще в четырех российских городах, а впоследствии планируется расширение сети по всей стране, — сказала Екатерина Лещинская.

В рамках проекта «Новая высота» разработаны специальные программы для занятий адаптивным спортом в тренажерных залах; подготовлены технические задания по обеспечению адаптивными тренажерами; запущено производство специализированных тренажеров.