Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня 29 апреля в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.