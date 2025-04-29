  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Фото Дмитрия Дзюбина.

Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня 29 апреля в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 12:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ветерГУ МЧС России по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульскую область приехал полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев
В Тульскую область приехал полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев
Алексей Павлов покинул должность начальника тульского управления МЧС
Алексей Павлов покинул должность начальника тульского управления МЧС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.