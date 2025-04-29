Сегодня, 29 апреля, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев с рабочим визитом посещает Тульскую область.
Игорь Щёголев и глава региона Дмитрий Миляев посетят многофункциональный спортивный комплекс «Тулица», осмотрят площадку с установленными инклюзивными тренажёрами, установленными по проекту «Новая высота».
В спортивном комплексе пройдет заседание общественного совета «Герой 71». На нем обсудят реализацию направлений проекта в регионе. Также в Доме Дворянского собрания пройдет награждение, приуроченное к Празднику Весны и Труда.
Визит завершится посещением Тульской Митрополии Русской Православной Церкви и выставки «Одна на Всех. Победа!», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Тульскую область приехал полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев
Визит начался с возложения цветов к Вечному огню.
Сегодня, 29 апреля, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев с рабочим визитом посещает Тульскую область.
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