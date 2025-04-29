  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Тульскую область приехал полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульскую область приехал полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область приехал полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев

Визит начался с возложения цветов к Вечному огню.

Сегодня, 29 апреля, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев с рабочим визитом посещает Тульскую область. 

Игорь Щёголев и глава региона Дмитрий Миляев посетят многофункциональный спортивный комплекс «Тулица», осмотрят площадку с установленными инклюзивными тренажёрами, установленными по проекту «Новая высота». 

В спортивном комплексе пройдет заседание общественного совета «Герой 71». На нем обсудят реализацию направлений проекта в регионе. Также в Доме Дворянского собрания пройдет награждение, приуроченное к Празднику Весны и Труда. 

Визит завершится посещением Тульской Митрополии Русской Православной Церкви и выставки «Одна на Всех. Победа!», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Игорь ЩегловДмитрий Миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С начала года тульский Роспотребнадзор изъял контрабандных сигарет на 676 тысяч рублей
С начала года тульский Роспотребнадзор изъял контрабандных сигарет на 676 тысяч рублей
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.