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В тульских школах с 1 сентября введут оценки за поведение
Фото Алексея Пирязева.

В тульских школах с 1 сентября введут оценки за поведение

Наш регион стал пилотной площадкой для тестирования этой инициативы.

С 24 по 26 апреля в Севастополе проходило Всероссийское совещание руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

Были анонсированы важные нововведения в образовательную систему. С 2026 года планируется внедрение всероссийской олимпиады школьников по робототехнике с заданиями по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Также будет утверждена дорожная карта по введению нового предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в школах.

С 1 сентября 2025 года шесть пилотных регионов станут площадками для тестирования инициативы по внедрению оценок за поведение. Среди них Тульская область.

До 1 июля будет определен перечень школ-участников, до 1 августа школы разработают локальные нормативные правовые акты.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что результаты эксперимента будут обсуждаться с педагогами и родителями. Систему оценок за поведение во всех регионах планируется ввести с 1 января 2026 года.

— Понятная система оценок помогает формировать ответственность у детей, показывая, что каждый поступок имеет последствия. Оценка за поведение — это один из способов формирования социально значимых навыков. На этапе внедрения этой инициативы очень важно создать объективные критерии оценки, максимально исключающие субъективизм. И самое главное — оценка за поведение не должна превратиться в карательный инструмент. Она должна стать сигналом для диалога между всеми участниками образовательного процесса, — отметила министр образования Тульской области Оксана Осташко.

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