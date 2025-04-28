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В Туле ветер сорвал огромный кусок кровли со сгоревшего военного госпиталя

В Туле ветер сорвал огромный кусок кровли со сгоревшего военного госпиталя

Местные предприниматели обнаружили нависающий над тротуаром лист утром 28 апреля.

Непогода, накрывшая регион в субботу, не прошла бесследно. Сегодня утром на здании № 13 по ул. Союзной в Туле пришедшие на работу предприниматели обнаружили свисающий с крыши огромный кусок железа. Его принесло порывом ветра со сгоревшего военного госпиталя. 

— Это хорошо еще, что он зацепился за нашу крышу, а то мог же приземлиться на проезжую часть или тротуар! — рассказывает Игорь Шкуратов, управляющий зданием. — Он висел, но мог упасть в любой момент.

Мужчина позвонил в 112. На вызов приехали сотрудники Городской службы спасения. Вручную поднять лист было невозможно. На помощь пришел крановщик строящейся напротив гостиницы. Совместными усилиями закопченный кусок железа был снят с крыши.

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Игорь Шкуратов отмечает: это был самый большой, но не единственный кусок кровли, слетевший со здания госпиталя.

— Несколько кусков железа упали к нам во двор. Они там вообще никак не закреплены и могут в любой момент сорваться. Крыша здания обвалилась, а эти куски, как оказалось, порыв ветра запросто может сдуть с места! Это небезопасно: подуй ветер в сторону Советской, и прилететь может на проезжую часть. Последствия непредсказуемы. Это центр города, скоро праздники — Первомай, День Победы. А как можно спокойно гулять по центру города, зная, что тебе на голову может неожиданно прилететь кусок железа?

Мужчина надеется, что ответственные органы обратят на это внимание и заставят собственника здания побеспокоиться о безопасности туляков.

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Автор:
сегодня, в 16:50 +1
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ТулаТульская область

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