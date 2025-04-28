Тульская группа Mazzltoff вошла в топ-30 молодых артистов России

Фото Алексея Пирязева.

Тульская группа Mazzltoff, одна из самых уникальных и самобытных, вошла в топ-30 молодых артистов России. Ребята получили шанс выступить на престижном шоукейс-фестивале, который состоится в Москве.

Этот успех стал возможен благодаря талантливой и нестандартной музыке коллектива. Группа Mazzltoff, которая уже успела зарекомендовать себя на таких фестивалях, как «Дикая Мята 2024» и «Индюшата 2024», привлекла внимание к своей музыке, представляющей собой тяжёлый альтернативный рок с элементами пост-панка и spoken word. Их песни — это не просто музыка, это откровенные и надрывные исповеди, в которых каждый аккорд звучит, как боль, а тексты погружают слушателя в атмосферу одиночества, усталости и потери.

В составе жюри, которое выбрало финалистов для шоукейс-фестиваля, были такие известные личности, как SALUKI, Паша, Bahh Tee, Яна Чурикова, Илья Бортнюк (основатель STEREOLETO), Thomas Mraz, Андрей Клюкин (основатель «Дикой Мяты») и другие представители музыкальной индустрии. Хедлайнером первого дня фестиваля станет КУОК, а также в программе ожидаются другие секретные звездные гости.