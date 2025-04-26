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В Комсомольском парке Тулы посадили 50 сосен

В Комсомольском парке Тулы посадили 50 сосен

Работы по благоустройству парка велись в рамках Всероссийского субботника.

26 апреля по всему региону прошел Всероссийский субботник. Он стал заключительным событием месячника чистоты и благоустройства в Тульской области, объявленного губернатором Дмитрием Миляевым.

Сегодня одной из точек, где велись работы стал Комсомольский парк. В субботнике принял участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев, сотрудники регионального правительства, представители предприятий и учреждений здравоохранения, спорта, управляющих компаний и многие другие. Активное участие принял также президент Академии хоккея им. Б. П. Михайлова Александр Ковалев и хоккеисты.

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Все вместе участники Всероссийского субботника посадили 50 саженцев сосны в Комсомольском парке Тулы.

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— В рамках месячника чистоты в регионе привели в порядок более 23 тыс. объектов. В преддверии праздника Великой Победы особое внимание уделялось памятникам и мемориалам. Сегодня в Тульской области прошел Всероссийский субботник. Это логичное завершение месячника чистоты, который проходил в регионе по поручению губернатора. Спасибо всем присоединившимся неравнодушным жителям, которые помогли сделать наши города и населенные пункты чище, комфортнее и уютнее! — отметил Михаил Пантелеев. 

Он поблагодарил группу компаний «Полипласт» и команду «АКМ» за участие в субботнике.

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В течение апреля в Тульской области были приведены в порядок пространства — участники Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На этих территориях работали волонтеры. Они рассказали жителям о возможностях голосования и помогли проголосовать. Принять участие в нем может каждый житель региона старше 14 лет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru

 

 

 

Все участники субботника могут отметить свое участие в уборке территорий, разместив информацию с хештегом #сталочище. Лучшие практики будут отмечены грантами на озеленение.

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Сюжет: Субботник 26 апреля 2025
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