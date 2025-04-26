Во Всероссийском субботнике в Туле приняли участие более 13,5 тысяч человек

На субботник вышли работники городской администрации, правительства, подведомственных учреждений, промышленных предприятий, ЖКХ, представители торговли и бизнеса, жители города.

Санитарный порядок наводили в местах массового пребывания, на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, на магистральных и второстепенных улицах города. Уборка велась в скверах «Кировский», «Юго-восточный», Березовая роща, на ул. Железнодорожной, Белкина, Мира, Болдина, Одоевское шоссе, в п. Петровский, на пр. Ленина, на мемориале «Защитникам неба Отечества» и др.

Продолжались работы по уборке городского воинского кладбища №5. Также в ходе субботника высаживали деревья и кустарники на ул. Дмитрия Ульянова, Пузакова, Заводской, Красноармейском проспекте. На ул. Максимовского туляки присоединились к акции «Сад памяти». Там сажали клены, пузыреплодник и сирень.

В ходе субботника убрали 400 тысяч квадратных метров территорий, высадили 487 деревьев и 470 кустарников, покрасили 140 элементов детского игрового оборудования и т.д. Всего вывезено более 2200 кубометров мусора, ветвей и смета.

В работах была задействована 81 единица техники, в том числе 28 единиц, привлеченных от сторонних организаций.