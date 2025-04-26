Туляки обеспокоены небезопасными инсталляциями ко Дню Победы

Фото подписчика по имени Сергей

«Память — это хорошо. Но я думаю, это явно не должно быть в таком формате», — сообщает наш подписчик.

Мужчина заметил, что установленные по городу к 80-летию Победы световые короба подключены к сети странным образом.

«Б- безопасное подключение! — пишет туляк. — И таких несколько постаментов по городу. Один успел запечатлеть. Думаю, публикация от вас заставит ответственных предпринять какие-то меры для решения вопроса. А то зная нашу молодёжь и любителей „градусов“, очевидно, что к хорошему это не приведет».

Myslo запросил комментарий городской администрации.

UPD: Как сообщили в МБУ «Тулагорсвет», праздничная конструкция по указанному адресу была подключена накануне по временной схеме для проверки работы подсветки на ней. Специалисты МБУ «Тулагорсвет» в ближайшее время переподключат конструкцию на постоянную схему работы.