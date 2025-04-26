«Мусорным бакам не место в лесу!»: жители Малевки пожаловались на новую контейнерную площадку на опушке

Фото Людмилы Выродовой.

— Администрация начала строительство контейнерной площадки без каких-либо разрешений прямо в зелёной зоне — в лесополосе в деревне Малевке города Тулы, — пишет представитель деревни Людмила. — В лесополосе протекает родник, живут лесные голуби, белки, ежи, лисы.

Жители уверены: на опушке леса нет места мусорным бакам. По словам туляков, никаких собраний по поводу размещения мусорных контейнеров не проводилось.

Со ссылкой на главу местной администрации жители рассказали, что первоначально согласованное место для строительства площадки оказалось занято другим объектом, поэтому решено было поставить площадку у края леса.

— При этом власти никогда не участвовали в уборке лесополосы от мусора, на обращения о помощи для приведения лесополосы в зону отдыха отмалчивались. Мы уже обратились за помощью к губернатору Тульской области, пишут жалобы в Природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции.

За комментарием Myslo обратился в местную администрацию.