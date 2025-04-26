Сотрудники Тулачермета приняли участие во Всероссийском субботнике

30 га убранной территории, 200 кубометров собранного мусора: такой результат показали металлурги в ходе мероприятия по благоустройству.

Субботник проводился в рамках «Месячника чистоты», приуроченного к 80-летию Победы.

Металлургам предстояло привести в порядок прилегающую территорию по улицам Пржевальского, Новотульской и Доктора Гумилевской. Нужно было убрать летучий мусор, ветки, листву, дорожную пыль и смет, спилить кустарники, побелить деревья, очистить бордюры вдоль дорог на расстоянии в 3 км. Также сотрудники предприятия привели в порядок территорию вокруг братской могилы на Новомосковском шоссе.

Всего на субботник вышли 170 человек. В благоустройстве была задействована и спецтехника — самосвалы, экскаваторы-погрузчики, поливально-уборочная машина и др.