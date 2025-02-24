В Туле обсудили задачи по диспансеризации жителей на 2025 год

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский рассказал, что профмедосмотр необходимо проходить ежегодно всем людям с 18 лет. Он включает анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, анализ крови на сахар и холестерин, запись ЭКГ, определение сердечно-сосудистого риска, осмотр акушерки, флюорографию. Взрослым с 18 до 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в три года, начиная с 40 лет — ежегодно. Она включает все пункты медосмотра плюс дополнительные исследования (онкоскрининг).

Если будет выявлена какая-то патология, пациентов направят на второй этап диспансеризации (дополнительные обследования, консультации узких специалистов) Жители Тульской области могут проверить состояние своего здоровья с помощью мобильных медицинских бригад, на предприятиях или в поликлинике по месту жительства.

За 2024 год мобильные бригады выполнили более 3100 выездов и осмотрели более 94 тысяч человек. На рабочем месте прошли осмотр более 77 тысяч человек.

Пройти профмедосмотр и профилактику можно и в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись любым удобным способом:

• через сайт doctor71.ru;

• через сайт gosuslugi71.ru;

• через колл-центр по телефону горячей линии 8-800-450-33-03 (звонок бесплатный);

• через инфомат, расположенный в холле поликлиники;

• через РИСЗ Тульской области на рабочем месте врача-специалиста.

Диспансеризация нужна и важна, так как позволяет выявлять болезни на ранних стадиях, а это — залог успешного лечения. По итогам диспансеризации в 2024 году было выявлено: 1240 злокачественных новообразований, порядка 26 тыс. болезней системы кровообращения, более 2600 новых случаев сахарного диабета, порядка 1400 болезней органов дыхания, 2350 болезней органов пищеварения. По итогам января 2025 года объем диспансеризации по данным территориального фонда ОМС выполнен на 93%. Среди лидеров — Новомосковск, Тепло-Огаревский, Щекинский, Курскинский и Плавский районы. Для каждого района сформирован чек-лист выполнения профилактических мероприятий.

— Мы уделяем особое внимание вопросу сбережения здоровья наших жителей. Наши усилия совпадают с целями и задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в том числе с потребностями работодателей, которые заинтересованы в сохранении здоровья своих сотрудников. Продолжим совместное выполнение этой важной задачи, — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор поручил руководителям органов исполнительной власти и главам администраций учесть рекомендации министерства здравоохранения в сфере профмедосмотров и диспансеризации жителей Тульской области.

А министерству здравоохранения — ежемесячно контролировать выполнение профилактических мероприятий.