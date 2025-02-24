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Большинство из них – мальчики.

В День защитника Отечества в Тульской области родились 19 малышей. Из них — 14 мальчики. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ведомство поздравило родителей и пожелало новорожденным в такую значимую дату быть самыми сильными и здоровыми.