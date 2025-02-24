В Туле безработный парень украл обогреватель из подъезда дома

Фото из архива Myslo.

В Туле с заявлением о краже в полицию обратился генеральный директор управляющей компании. Он сообщил, что из подъезда многоквартирного дома на улице Героя России Горшкова украли электрический конвектор.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения стражи правопорядка установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу и нигде не работающий 21-летний местный житель.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обогреватель вернули.