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В Туле безработный парень украл обогреватель из подъезда дома
Фото из архива Myslo.

В Туле безработный парень украл обогреватель из подъезда дома

Злоумышленника отследили по камерам.

В Туле с заявлением о краже в полицию обратился генеральный директор управляющей компании. Он сообщил, что из подъезда многоквартирного дома на улице Героя России Горшкова украли электрический конвектор.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения стражи правопорядка установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу и нигде не работающий 21-летний местный житель.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обогреватель вернули. 

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