  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Донском прокуратура проверяет факт вырубки туй на территории Братской могилы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Донском прокуратура проверяет факт вырубки туй на территории Братской могилы
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Донском прокуратура проверяет факт вырубки туй на территории Братской могилы

Работы там шли по трехстороннему договору.

В Донском прокуратура проводит проверку по факту вырубки туй. Выяснилось, что деревья были вырублены организацией в рамках исполнения обязательств по трехстороннему договору на выполнение работ по ремонту и благоустройству Братской могилы в микрорайоне Северо-Задонск.

Прокуроры дадут оценку работе историко-мемориального музейного комплекса «Бобрика», в управление которого входит Братская могила, а также подрядчика, вырубившего туи.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. После начала проверки вырубка приостановлена», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:01 +2
Другие статьи по темам
Место
Донской
Прочее
вырубка туйпрокуратура Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле безработный парень украл обогреватель из подъезда дома
В Туле безработный парень украл обогреватель из подъезда дома
В тульских школах могут запретить носить хиджаб с 1 марта
В тульских школах могут запретить носить хиджаб с 1 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.