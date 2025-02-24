В Донском прокуратура проверяет факт вырубки туй на территории Братской могилы

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Работы там шли по трехстороннему договору.

В Донском прокуратура проводит проверку по факту вырубки туй. Выяснилось, что деревья были вырублены организацией в рамках исполнения обязательств по трехстороннему договору на выполнение работ по ремонту и благоустройству Братской могилы в микрорайоне Северо-Задонск.

Прокуроры дадут оценку работе историко-мемориального музейного комплекса «Бобрика», в управление которого входит Братская могила, а также подрядчика, вырубившего туи.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. После начала проверки вырубка приостановлена», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.