Сурки из тульского экзотариума сделали прогноз на весну

Фото тульского экзотариума.

Каждый год в 2 февраля в Канаде и США отмечают День сурка. Считается, что по поведению зверьков можно предсказать наступление климатической весны и ее погоду. После выхода одноименного фильма с Биллом Мюрреем традиция «консультироваться» с сурком прижилась и в других странах, в том числе в России.

В Тульском экзотариуме традиция «гадать на весну» по поведению сурков (они же байбаки) Сережи и Наташи живет уже несколько лет. В этом году 2 февраля сурки торжественно выходили из вольера к еде.

Сурок Сережа выскочил быстро и сразу стал есть. Это означает, что весна будет теплой и прилет рано. А вот его подруга Наташа была более осторожна в прогнозах: сомневалась и не спешила. Это говорит о сдержанной весне. Кто из сурков был прав, покажет время!