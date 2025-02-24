Тульская область бесплатно выделяет землю отличившимся участникам СВО

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

24 февраля на рабочем совещании у губернатора Тульской области обсудили ход выполнения поручения Президента РФ о выделении бесплатных земельных участков военнослужащим, отличившимся в ходе СВО.

Тема в приоритете

Дмитрий Миляев подчеркнул, что обеспечение землей участников СВО, соответствующих установленным критериям, для региона задача приоритетная:

Дмитрий Миляев — Все военнослужащие, которые вернутся с СВО, должны получить земельные участки в соответствии с поручением главы государства. Это наш долг перед теми, кто проявил мужество и героизм.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр имущественных и земельных отношений Игорь Казенный доложил о ходе работ по выделению земель.

Он привёл в пример эффективные практики администраций городских округов Донской и Новомосковск, где формирование участков ведётся в приоритетном порядке. Основное внимание уделяется территориям с развитой инфраструктурой — землям в границах сложившейся застройки, обеспеченным инженерными коммуникациями, дорогами и социальными объектами.

Игорь Казенный — На сегодняшний день муниципалитетами региона уже сформирован перечень из 150 земельных участков, предназначенных для передачи военнослужащим. В реестр внесены данные о 134 участниках СВО, имеющих право на льготу, из которых 17 человек уже получили документы на землю.

Кому положен бесплатный участок?

Возможность получения земли у участников СВО появилась благодаря распоряжению Президента РФ. В декабре 2023 года в Тульской области приняли соответствующий региональный закон. Землю в собственность выделяют для ИЖС или для ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) в размере от 10 до 15 соток.

Кроме того, законом предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 200 тысяч рублей.

Мера поддержки распространяется на контрактников и добровольцев, проживающих в нашем регионе, которые награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являются ветеранами боевых действий.

В октябре 2024 года в закон области были внесены важные изменения: теперь участок может быть предоставлен не только по завершении контракта, но и уже в период участия гражданина в СВО.

Какие территории рассматриваются?

Земельные участки участникам специальной военной операции предоставляются из перечней, которые формируются органами местного самоуправления. Для этих целей тульские муниципалитеты сформировали и включили в перечень 150 земельных участков.

С органами местного самоуправления принято решение включать в перечни земельные участки, которые находятся в сложившейся застройке при наличии необходимых коммуникаций, а также обеспечены транспортной и социальной инфраструктурой.

Рассматриваются территории, освобождённые от сноса аварийных домов или планируемые к освобождению, а также земельные участки, которые не реализованы на общих основаниях и находятся в сложившейся застройке. Кроме того, предлагается комплексный подход по формированию участков в рамках комплексного освоения.

Такой подход к определению местоположения земельных участков минимизирует финансовые затраты как муниципалитетов, так и будущих собственников на обеспечение участков необходимой инженерной инфраструктурой.

Губернатор поручил главам муниципальных образований до конца года провести комплексный анализ территорий, чтобы расширить перечень доступных участков. Особое внимание будет уделено оптимизации механизмов выделения земель, включая ускоренное оформление документации и взаимодействие с федеральными структурами.

«Буду строить дом!»

В числе уже получивших земельный участок — Владимир Белков, военнослужащий 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он ветеран боевых действий, участник СВО, дважды награжден орденом Мужества и медалью Жукова.