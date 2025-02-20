  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев принял участие в заседании правительственной комиссии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев принял участие в заседании правительственной комиссии
Фото: телеграм-канал Дмитрия Миляева

Дмитрий Миляев принял участие в заседании правительственной комиссии

Возглавляемая им комиссия Госсовета физкультуре и спорту разработала ряд предложений по развитию адаптивного спорта.

Глава Тульской области принял участие в первом заседании правительственной комиссии по реализации Госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», которое провёл Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Дмитрий Миляев участвовал в нём в качестве члена Президиума.

Комиссия Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет Дмитрий Вячеславович, разработала ряд предложений по развитию адаптивного спорта для внесения в комплексную Госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

Они направлены на усиление кадрового потенциала в сфере адаптивного спорта и на расширение использования механизма целевого обучения.

– Благодарю Правительство РФ за учет наших предложений в работе. Считаю, что в настоящий момент комплексная Госпрограмма учитывает все ключевые аспекты по развитию физической культуры и спорта, – отметил тульский губернатор в своём телеграм-канале.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 22:25 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство РФГоссовет РФгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 21 февраля
Какие дома Тулы будут обесточены 21 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.