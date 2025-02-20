Дмитрий Миляев принял участие в заседании правительственной комиссии

Фото: телеграм-канал Дмитрия Миляева

Возглавляемая им комиссия Госсовета физкультуре и спорту разработала ряд предложений по развитию адаптивного спорта.

Глава Тульской области принял участие в первом заседании правительственной комиссии по реализации Госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», которое провёл Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Дмитрий Миляев участвовал в нём в качестве члена Президиума.

Комиссия Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет Дмитрий Вячеславович, разработала ряд предложений по развитию адаптивного спорта для внесения в комплексную Госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

Они направлены на усиление кадрового потенциала в сфере адаптивного спорта и на расширение использования механизма целевого обучения.

– Благодарю Правительство РФ за учет наших предложений в работе. Считаю, что в настоящий момент комплексная Госпрограмма учитывает все ключевые аспекты по развитию физической культуры и спорта, – отметил тульский губернатор в своём телеграм-канале.