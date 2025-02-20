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Дмитрий Миляев принял участие в заседании правительственной комиссии
Фото: телеграм-канал Дмитрия Миляева

Дмитрий Миляев принял участие в заседании правительственной комиссии

Возглавляемая им комиссия Госсовета физкультуре и спорту разработала ряд предложений по развитию адаптивного спорта.

Глава Тульской области принял участие в первом заседании правительственной комиссии по реализации Госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», которое провёл Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Дмитрий Миляев участвовал в нём в качестве члена Президиума.

На заседании обсудили выработку единого подхода для развития физкультуры и спорта, координацию между регионами и федеральным центром, создание системы поощрения тренеров и спортсменов, вопросы формирования Российского спортивного фонда.

«В рамках госпрограммы к 2030 году запланировано масштабное строительство спортивных объектов: плоскостных спортплощадок, модульных комплексов и капитальных спортивных сооружений и многое другое», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил ключевые изменения в подходе к развитию отрасли, а также обозначил приоритеты на ближайшие годы.

«Важным критерием эффективности становится не только выполнение планов, но и уровень удовлетворенности населения созданными условиями для занятий спортом. Для нас теперь это главный ориентир», — отметил глава ведомства.

Комиссия Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет Дмитрий Вячеславович, разработала ряд предложений по развитию адаптивного спорта для внесения в комплексную Госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

Они направлены на усиление кадрового потенциала в сфере адаптивного спорта и на расширение использования механизма целевого обучения.

— Благодарю Правительство РФ за учет наших предложений в работе. Считаю, что в настоящий момент комплексная Госпрограмма учитывает все ключевые аспекты по развитию физической культуры и спорта, — отметил тульский губернатор в своём телеграм-канале.

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вчера, в 22:25 0
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Место
Тульская область
 

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