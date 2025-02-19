В Музее обороны Тулы открылась выставка «Отец Героя»

Акцию посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции — 19 портретов наших земляков, награжденных медалью общественного признания «Отец солдата». Эти мужчины воспитали достойных сыновей, истинных патриотов, проявивших отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Сегодня состоялось торжественное открытие выставки в Музее обороны Тулы. Главные участники, конечно, те, кто изображен на портретах. Для некоторых профессия Родину защищать — семейная. Эдуард Яворский в свое время служил в Приморском крае, участвовал и в специальной военной операции в качестве добровольца. Теперь его сын находится на СВО, а Эдуард Владимирович работает социальным координатором тульского филиала фонда «Защитники Отечества», помогает нашим бойцам и их семьям. На вопрос журналистов о том, как воспитывать сыновей героями, Эдуард Яворский ответил: «Как ни воспитывай детей, они все равно будут похожи на тебя».

Депутат Собрания депутатов муниципального образования Воскресенское Дубенского района Дмитрий Лысов тоже участвовал в СВО. Сын Дмитрия Александровича за мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевых заданий награжден орденом Мужества, медалями Суворова, «За отвагу», «За боевые отличия». Обращаясь к участникам мероприятия, он поблагодарил организаторов выставки и выразил надежду, что она пройдет во всех муниципалитетах Тульской области, ведь отцов героев у нас немало.

— Говорят, что героями не рождаются — ими становятся. И в этом становлении огромную роль играют именно отцы. Они подают пример мужества, выдержки, верности долгу, учат быть сильными и стойкими. Мы равняемся на них, стараемся быть похожими. Отцы, чьи портреты сегодня представлены здесь, воспитали не просто сыновей, а настоящих мужчин, верных защитников Отечества, для которых служба Родине стала призванием, которые не дрогнули и без колебаний встали на защиту своей страны, своего народа, — сказал в своем выступлении председатель областной Думы Андрей Дубровский.

Андрей Владимирович отметил, что эта фотовыставка — дань глубокого уважения людям, которые образцово исполнили свой родительский долг.

— Их имена, имена их детей вписаны в историю Тульской области и всей России. Мы гордимся нашими земляками, преклоняемся перед их героизмом. Эта выставка — еще одна возможность сказать им спасибо, — подчеркнул председатель облдумы.

— В 2024 году такую выставку провела Государственная Дума. Ее поддержали в регионах. Это очень важно, особенно сейчас, в Год защитника Отечества, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы видим связь поколений. Наши ребята и сегодня с оружием в руках защищают будущее нашей страны, воюют за то, чтобы мир наконец пришел на все русские земли, — сказал сенатор Российской Федерации Николай Воробьев.

От имени губернатора Дмитрия Миляева участников церемонии открытия приветствовала заместитель главы региона Наталья Архипова. Она поблагодарила отцов за достойное воспитание детей.

— Вы привили сыновьям истинные ценности, сориентировали на выбор жизненного пути. Семья, честность, любовь, товарищество, преданность нашей великой Родине — это те основополагающие ценности, которые вы вложили в своих сыновей. Ваши дети вписаны в историю нашей страны, как современные защитники, — сказала Наталья Александровна.

Она подчеркнула, что правительство Тульской области видит своей основной задачей поддержку героев и их семей.

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко зачитала приветствие заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой участникам церемонии открытия выставки. В адресе, в частности, говорится: «Мы здесь, чтобы почтить память наших героев, тех, кто отдал свою жизнь ради свободы и мира. Мы здесь, чтобы сказать слова благодарности тем нашим защитникам, которые продолжают служить на передовой, их родителям, чье сердце переполнено гордостью и любовью».

Андрей Дубровский и Наталья Архипова вручили отцам героев подарки от губернатора и Тульской областной Думы, а затем пообщались с ними в неформальной обстановке, за чашкой чая.

Сегодня же все желающие смогли принять участие в акции «Знамя с именами погибших». Ее представила заведующая отделом Тульского музейного объединения — Музей обороны Тулы Ирина Авдюшкина. На большое красное полотнище нанесли имена родных и близких, которые в разные годы защищали нашу Родину.