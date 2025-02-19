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Роспотребнадзор рассказал о признаках качественного хлеба

Роспотребнадзор рассказал о признаках качественного хлеба

Полезная информация появилась на сайте ведомства.

Релиз о рекомендации по выбору хлеба опубликовала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Где покупать хлеб?

Хлеб и хлебобулочные изделия лучше приобретать в специально оборудованных для этого торговых точках — так там созданы правильные условия для их хранения и реализации: вентиляция, отдельные лотки. Покупая выпечку с рук, вы рискуете приобрести испорченные или изготовленные с нарушениями правил продукты.

Признаки качественного хлеба

Выбирайте хлеб правильной формы, без вмятин, трещин и боковых наплывов. Однако на поверхности подового хлеба допустимы надрезы и наколы.

Хлеб должен быть хорошо пропечен, мякиш должен быть не влажный на ощупь, эластичный, у заварных сортов — с небольшой липкостью, без комочков и следов непромеса, с хорошо развитой равномерной пористостью, без пустот и уплотнений. После легкого надавливания пальцем мякиш принимает первоначальную форму. У черствого хлеба появляются крошковатость и жесткость. Вкус и запах должны соответствовать виду изделия.

Дефекты хлеба и хлебобулочных изделий могут возникнуть при использовании недоброкачественного сырья, нарушении технологии приготовления изделий, несоблюдении условий хранения и транспортировки, истечения сроков годности.

Признаки некачественного (небезопасного) хлеба

Не покупайте хлеб с плесенью, подозрительными пятнами, вмятинами, трещинами, боковыми наплывами, слишком тонкой верхней коркой, которая отстает от мякиша, или, наоборот, очень толстой и твердой. На нижней корке хорошего хлеба не должно быть золы и углей, поверхность не должна быть липкой или потемневшей. Если изделие слишком хрупкое и рассыпается, значит, оно некачественное. Должен насторожить слишком темный или слишком светлый цвет.

Какой хлеб выбрать

Отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такая продукция восполняет от 20 до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах.

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