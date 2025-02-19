Тулякам рассказали о нормах добычи пушных животных в зимний сезон охоты

Фото: ru.freepik.com.

Нормы не установлены только на лисицу и енотовидную собаку.

В Тульской области в зимний сезон охоты установлены строгие нормы добычи пушных животных. Охотники должны соблюдать следующие ограничения:

заяц (беляк, русак) — не более одной особи в сутки;

бобр, куница — не более трех особей за весь сезон;

белка, хорь лесной — не более десяти особей за сезон;

на лисицу и енотовидную собаку нормы добычи не установлены.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии напомнили, что законодательство РФ приравнивает к охоте нахождение физических лиц в охотничьих угодьях с орудиями охоты, продукцией охоты, собаками охотничьих пород или ловчими птицами.

Исключения составляют случаи нахождения должностных лиц при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля (надзора) и производственных охотничьих инспекторов при выполнении своих обязанностей.