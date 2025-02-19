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Нерадивый отец из Богородицка скрывал доходы, чтобы не платить алименты сыну
Фото УФССП по Тульской области.

Нерадивый отец из Богородицка скрывал доходы, чтобы не платить алименты сыну

Всего мужчина должен был выплатить больше 200 тысяч рублей.

В Тульской области судебные приставы занимались делом о взыскании алиментов с 22-летнего молодого человека. Он должен был выплатить более 220 тысяч рублей на содержание своего 5-летнего сына, но игнорировал решение суда и скрывал свои доходы.

В итоге против него возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. В ходе расследования приставы узнали, что он устроился на работу, и направили постановление о взыскании долга из его зарплаты. Сейчас дело находится на рассмотрении, и приставы принимают меры для решения вопроса с неплательщиком.

«За 2024 год взысканная сумма алиментов составила 609 млн рублей, а также благодаря применяемым судебными приставами мерам доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 92,6%», — отметили в пресс-службе УФССП по Тульской области. 

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Автор:
сегодня, в 09:36 +1
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