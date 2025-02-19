Нерадивый отец из Богородицка скрывал доходы, чтобы не платить алименты сыну

Фото УФССП по Тульской области.

Всего мужчина должен был выплатить больше 200 тысяч рублей.

В Тульской области судебные приставы занимались делом о взыскании алиментов с 22-летнего молодого человека. Он должен был выплатить более 220 тысяч рублей на содержание своего 5-летнего сына, но игнорировал решение суда и скрывал свои доходы.

В итоге против него возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. В ходе расследования приставы узнали, что он устроился на работу, и направили постановление о взыскании долга из его зарплаты. Сейчас дело находится на рассмотрении, и приставы принимают меры для решения вопроса с неплательщиком.

«За 2024 год взысканная сумма алиментов составила 609 млн рублей, а также благодаря применяемым судебными приставами мерам доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 92,6%», — отметили в пресс-службе УФССП по Тульской области.