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Общая сумма банковских вкладов туляков выросла до 403 млрд рублей

Общая сумма банковских вкладов туляков выросла до 403 млрд рублей

По данным регионального отделения Банка России, это почти на треть больше, чем в прошлом году.

Объём сбережений жителей Тульской области на банковских вкладах и счетах за прошлый год достиг 403 млрд рублей (без учета счетов эскроу). Это на 27% больше, чем год назад. Более 97% накоплений туляки хранят в рублях. Главные причины роста рынка сбережений — высокие ставки по вкладам и рост доходов населения.

— Банковский вклад остается наиболее привлекательным и надежным инструментом для формирования накоплений. Высокие ставки позволяют увеличить доход и защитить свои сбережения от обесценивания, что особенно важно в условиях повышенной инфляции. Также напомню, что банковские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, — рассказала начальник отдела Тульского отделения Банка России Юлия Савинкова.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, выросла в третьей декаде декабря 2024 года до 21,7%.

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