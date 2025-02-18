Общая сумма банковских вкладов туляков выросла до 403 млрд рублей

По данным регионального отделения Банка России, это почти на треть больше, чем в прошлом году.

Объём сбережений жителей Тульской области на банковских вкладах и счетах за прошлый год достиг 403 млрд рублей (без учета счетов эскроу). Это на 27% больше, чем год назад. Более 97% накоплений туляки хранят в рублях. Главные причины роста рынка сбережений — высокие ставки по вкладам и рост доходов населения.

— Банковский вклад остается наиболее привлекательным и надежным инструментом для формирования накоплений. Высокие ставки позволяют увеличить доход и защитить свои сбережения от обесценивания, что особенно важно в условиях повышенной инфляции. Также напомню, что банковские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, — рассказала начальник отдела Тульского отделения Банка России Юлия Савинкова.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, выросла в третьей декаде декабря 2024 года до 21,7%.