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В Туле найдено 177 поддельных банкнот

В Туле найдено 177 поддельных банкнот

По данным Банка России, в нашем регионе снизилось количество фальшивок.

В банковском секторе региона в 2024 году выявлено 120 денежных знаков Банка России с признаками подделки — 117 банкнот и 3 монеты. Это на 48 штук меньше, чем в 2023 году.

В числе подделок оказалось 66 пятитысячных, 41 тысячерублевая, шесть двухтысячных, три сторублевые и одна пятидесятирублевая банкноты. Также эксперты вывели из оборота три фальшивые десятирублевые монеты.

Кроме того, в прошлом году выявлены три иностранные поддельные банкноты США: 50 долларов и две стодолларовые купюры.

Сотрудники тульского отделения Банка России говорят: если сомневаетесь в подлинности полученных денег, проверьте их самостоятельно.

Существует так называемое правило трех «П»: потрогай, посмотри, покрути.

На ощупь можно обнаружить элементы изображения с повышенным рельефом. На просвет — увидеть наличие защитных признаков: водяные знаки, защитную нить и другие. Покачивая, можно проверить купюру на наличие переменных оптических признаков, отметили в тульском отделении Банка России.

Полный список защитных элементов всех банкнот представлен в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Также с ними можно ознакомиться на сайте регулятора в специальном разделе.

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вчера, в 17:00 0
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