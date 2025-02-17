В Тульской области начальник колонии-поселения заставил осужденного купить запчасти для ремонта машин

В Киреевске 48-летний бывший начальник ФКУ КП-8 УФСИН России по Тульской области обвиняется в превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что в 2022 году экс-начальник колонии поселения обязал одного из осужденных купить запчасти для ремонта автомобилей, принадлежавших учреждению. Осужденный потратил на это 127 000 рублей.

— В ходе расследования уголовного дела следователем была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность бывшего должного лица к совершению вышеуказанного преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в пресс-службе регионального СК.