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  4. Перегнивший навоз и пластик: в Веневском районе нашли незаконную свалку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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В Веневском районе нашли незаконную свалку
Фото: ru.freepik.com.

В Веневском районе нашли незаконную свалку

«Тульская Нива» получила предостережение.

В январе 2025 года специалисты Россельхознадзора провели проверку на одном из земельных участков площадью 26,44 га в Веневском районе, принадлежащем компании «Тульская Нива», сообщает пресс-служба регионального ведомства. 

На участке обнаружили незаконную свалку мусора площадью 412 кв.м. Среди отходов были пластик, доски и старые шины.

В феврале 2025 года компания «Тульская Нива» получила предупреждение с требованием устранить нарушения и вернуть участок в сельскохозяйственное использование. 

— Свалку устроили местные жители села Улыбышево, на которых завтра еще мы напишем заявление в полицию, а вот «Тульская Нива» тут совсем не причем, — отметил представитель компании. 

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Автор:
вчера, в 10:03 0
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