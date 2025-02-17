В Веневском районе нашли незаконную свалку

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В январе 2025 года специалисты Россельхознадзора провели проверку на одном из земельных участков площадью 26,44 га в Веневском районе, принадлежащем компании «Тульская Нива», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На участке обнаружили незаконную свалку мусора площадью 412 кв.м. Среди отходов были пластик, доски и старые шины.

В феврале 2025 года компания «Тульская Нива» получила предупреждение с требованием устранить нарушения и вернуть участок в сельскохозяйственное использование.

— Свалку устроили местные жители села Улыбышево, на которых завтра еще мы напишем заявление в полицию, а вот «Тульская Нива» тут совсем не причем, — отметил представитель компании.