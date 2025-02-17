«Тула. XX век: подробности»: вышла книга об истории нашего города

В книге рассказывается о целом столетии жизни Тулы — с 1900 по 2000 год, в ней отражены все сферы жизни города и его жителей. Здесь собран большой материал, известные и еще незнакомые нам подробности тульской жизни.

Книга «Тула. XX век: подробности» в 2008 году выходила в бумажном варианте, но тираж быстро был раскуплен, и книжка стала редкостью. Теперь издание доступно на «Литресе». Ознакомиться с фрагментом можно здесь.

Автор книги Ирина Парамонова — журналист и краевед. На страницах портала Myslo выходил ее проект «Лихие 90-е: братва, не стреляйте друг в друга».